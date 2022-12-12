Кавгозеро
Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3126Кавгозеро (Кавайно), д.при Кавгозере.621240127157Кожевенный завод.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
559. Кавгозеро, выселок бывший государственный, при озере Кавгозере, дворов 10, жителей 70, часовня, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37014Кавгозеродеревня61°16.8'32°16.4'P-36-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
86633420126д Кавгозеродеревня