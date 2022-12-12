деревня Кавгозеро, деревня Кавгозеро, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Кавгозеро

Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд
3126Кавгозеро (Кавайно), д.при Кавгозере.621240127157Кожевенный завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Видлицкая волость
559. Кавгозеро, выселок бывший государственный, при озере Кавгозере, дворов 10, жителей 70, часовня, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Питкярантский район
37014Кавгозеродеревня61°16.8'32°16.4'P-36-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Питкярантский муниципальный район, Салминское сельское поселение
86633420126д Кавгозеродеревня
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