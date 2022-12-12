деревня Речица, деревня Речица, Шкотовский муниципальный район, Приморский край (на 2019) — Familio

Речица

Шкотовский муниципальный район, Приморский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населенных мест Приморской области 1912 года

№№ по порядкуНазвание волостей и селенийГод образования селенияДворовМужчинЖенщинОбоих половВерст до волостного правления
Ольгинский уезд, Новонежинская волость
11Дер. Речица188428249211615

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Приморский край, Шкотовский район
370771Речицадеревня43°13'00"132°24'00"K-53-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Приморский край, Шкотовский муниципальный район, Романовское сельское поселение
5657425111д Речица#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close