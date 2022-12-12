деревня Писковичи, деревня Писковичи, Псковский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Писковичи

Псковский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
1068Неготь, погост.при р. Великой.88578Церковь православная.
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1070Писковичи, дер.при р. Великой.88418091
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Псковский уезд, Псково-Городская волость
78. Писковичи (Неготь), погост бывший государственный, при реке Великой, дворов 39, жителей 246, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Псковский район
55362Писковичидеревня57°52'с.ш.28°13'в.д.O-35-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Псковский муниципальный район, Сельское поселение Писковичская волость
58649454101д Писковичидеревня
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