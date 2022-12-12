Писковичи
Псковский муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1068Неготь, погост.при р. Великой.88578Церковь православная.Показать скан
1070Писковичи, дер.при р. Великой.88418091Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
78. Писковичи (Неготь), погост бывший государственный, при реке Великой, дворов 39, жителей 246, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
55362Писковичидеревня57°52'с.ш.28°13'в.д.O-35-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58649454101д Писковичидеревня