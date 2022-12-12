деревня Слобода, деревня Слобода, Baltinavas pagasts, Balvu novads (на 2021) — Familio

Слобода

Baltinavas pagasts, Balvu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Люцинский уезд, Истрская волость
212. Старая Слобода, село бывшее владельческое, при озерах Глубоком и Аудзиле, дворов 8, жителей 148, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православн Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Бальтиновская волость
15СлободадеревняКуква, рекаБальтиновского, римско-католическогоБальтиновскому сельскому обществу8

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Balvu novads, Baltinavas pagasts
Sloboda100104832ciemsEKS
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