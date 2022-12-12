Слобода
Baltinavas pagasts, Balvu novads (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
212. Старая Слобода, село бывшее владельческое, при озерах Глубоком и Аудзиле, дворов 8, жителей 148, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православн Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
15СлободадеревняКуква, рекаБальтиновского, римско-католическогоБальтиновскому сельскому обществу8
Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года
NosaukumsKodsVeidsStatus
Sloboda100104832ciemsEKS