выселок Николаевский, выселок Николаевский, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Николаевский

Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
выселок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Звениговский район
716018Николаевскийвыселок56°12'48°15'O-39-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Звениговский муниципальный район, Шелангерское сельское поселение
88612445131выселок Николаевскийвыселок
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