деревня Сухининки, деревня Сухининки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Сухининки

Ферзиковский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
298Сухининки (Репнино), с. вл.при рч. Поне.121335126139Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Городенская волость
14. Сухининки (Репнино), село бывшее владельческое, дворов 41, жителей 229, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Ферзиковский район
304131Сухининкидеревня54°29'36°25'N-37-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Ферзиковский муниципальный район, Сельское поселение село Авчурино
29644404126д Сухининкидеревня
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