посёлок Кривцы, посёлок Кривцы, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Кривцы

Пудожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Пудожский уезд, Коловская волость
715. Кокулинская (Кривцы), деревня бывшая государственная, при реке Водле, дворов 5, жителей 28, з. пчт. ст.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Пудожский район
150371Кривцыпосёлок61°48'36°58'P-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Пудожский муниципальный район, Кривецкое сельское поселение
86642420101п Кривцыпоселок
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