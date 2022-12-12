село Гули, село Гули, Алагирский район, Республика Северная Осетия - Алания (на 2018) — Familio

Гули

Алагирский район, Республика Северная Осетия - Алания (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владикавказский округ
21Гули, с. на левом берегу Фиаг-дона.19120123осетиныправославныеДревняя церковь.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район
53132Гулисело42°52'44°18'K-38-041
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