деревня Юбайкулево, деревня Юбайкулево, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Юбайкулево

Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1044Юбайкулева (Малая Иштибаева), деревня.при оз. Юбае.4065195851Тп. — Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Кизганбашевская волость
772. Юбайкулева (Малая Иштибаева), деревня бывшая государственная, при озере Юбае, дворов 18, жителей 135, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кизганбашевская волость
31Юбайкулева, д. на оз. Юбайском, мечеть 40840107108Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мишкинский район
521648Юбайкулеводеревня55°41'00"55°53'00"N-40-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мишкинский муниципальный район, Сельское поселение Большешадинский сельсовет
80643420126д Юбайкулеводеревня
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