хутор Атамановка, хутор Атамановка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Атамановка

Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1819Атаманский.при рч. Березовке.13762202217
Показать скан

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Малодельская станица
216Атаманский хутор, Малодельск. ст., при реке Березовке1204488530354Хуторское правление, единоверческая церковь, молитвенный дом14015

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Даниловский район
13833Атамановкахутор50°10,0' с.ш.44°05,0' в.д.M-38-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Даниловский муниципальный район, Атамановское сельское поселение
18606404101х Атамановкахутор
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close