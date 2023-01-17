деревня Авдотьевка, деревня Авдотьевка, Одесский уезд, Херсонская губерния (на 1886) — Familio

Авдотьевка

Одесский уезд, Херсонская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2506Авдотьевка (Ткачиковка), д. вл.при р. Буге.1213632126144
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Ковалевская волость
580. Авдотьевка (Ткачевка, Ткачикова), деревня бывшая владельческая, при реке Буге, дворов 60, жителей 300, пивоваренный завод, кирпичный завод (разрушены)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close