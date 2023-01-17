деревня Чагинской, деревня Чагинской, Нолинский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Чагинской

Нолинский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Нолинский уезд
9310Чагинской (Семерики), поч. каз.при рч. Малой Ишети.4015133244
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Нолинский уезд, Чертищевская волость
820. Чагинское (Верхо-Ишетское, Семерика), село бывшее государственное, при речке Малой Ишети, дворов 12, жителей 73, церковь православная, 5 лавок, торжок по воскресенья Показать все
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