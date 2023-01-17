деревня Красное, деревня Красное, Боровский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Красное

Боровский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
632Красное, с. вл.при р. Протве.22836545486Церковь православная 1. Фабрик 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Красносельская волость
92. Красное, село бывшее владельческое, при реке Протве, дворов 32, жителей 229, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Боровский район
65764Красноедеревня55°12'36°27'N-37-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Боровский муниципальный район, Сельское поселение деревня Совьяки
29606432191д Красноедеревня
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