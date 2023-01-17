деревня Белогорка, деревня Белогорка, Манский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Белогорка

Манский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Уярская волость
1380Белогоро-нойская, д. (п. уч. Белогоро-нойский, 227 дол.), в вершине рч. Нои4519019727
Красноярский уезд, Шалинская волость
1685Белогорская, д. (п. уч. Белогорский, 132 дол.), на рч. Белогорке; 1-кл. шк. М. Н. Пр.601681578

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Манский район
138197Белогоркадеревня55°43'93°55'N-46-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Манский муниципальный район, Сельское поселение Шалинский сельсовет
4631437106д Белогорка#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close