Шарипово
Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
147Шарыпова, деревня.при рч. Кармасане.373105374305Б. — Мечеть 1. Училище. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
202. Шарыпова (Кариш), деревня бывшая государственная, при речке Кярмасане, дворов 108, жителей 736, волостное правление (уездный город в 37 верстах), мечеть, школа, лавк Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
19Шарыпова, д. при реч. Кармасане, зем. трак., вол. правл., мечеть, зем. стан., бак. лав., х.-з. маг.37—168538550Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519220Шариповосело54°57'00"55°35'00"N-40-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кушнаренковский муниципальный район, Сельское поселение Шариповский сельсовет
80640490101с Шариповосело