деревня Кулушево, деревня Кулушево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Кулушево

Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2321Кулушева, деревня.при ключе.25736144115Б. — Мечеть 1. Училище. Плетение лаптей, тканье кулей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Кузекеевская волость
1175. Кулушево, деревня бывшая государственная, при речке Кудушке, дворов 51, жителей 288, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Кузкеевская волость
7Кулушево, д. на реч. Кулуше, прос. дор., мечеть, мин. рус.-баш. учил., х.-з. маг., ветр. мел., бак. лав.251088291238Земледелие и рыболовство

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тукаевский район
159093Кулушеводеревня55°50'52°47'N-39-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тукаевский муниципальный район, Биюрганское сельское поселение
92657426106д Кулушеводеревня
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