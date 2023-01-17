деревня Болотовка, деревня Болотовка, Трескинская волость, Кирсановский уезд (на 1911) — Familio

Болотовка

Трескинская волость, Кирсановский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1116Болотовка, д. вл.при р. Панде.508106557562Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Калугинская волость
449. Болотовка (Нв. Болотова), деревня бывшая владельческая, при речке Мокр. Панде, дворов 51, жителей 518
Кирсановский уезд, Трескинская волость
508. Болотовка, деревня бывшая владельческая, при речке Панде, дворов 114, жителей 634

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Калугинская волость
деревня Болотовка«Инжавинская» поч.-т. контора5023
Кирсановский уезд, Трескинская волость
деревня Болотовка«Инжавинская» поч.-телег. контора5019
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