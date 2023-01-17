Болотовка
Трескинская волость, Кирсановский уезд (на 1911)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1116Болотовка, д. вл.при р. Панде.508106557562Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
449. Болотовка (Нв. Болотова), деревня бывшая владельческая, при речке Мокр. Панде, дворов 51, жителей 518
508. Болотовка, деревня бывшая владельческая, при речке Панде, дворов 114, жителей 634
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Болотовка«Инжавинская» поч.-т. контора5023
деревня Болотовка«Инжавинская» поч.-телег. контора5019