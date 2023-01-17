село Булатово, село Булатово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Булатово

Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Каиский округ
1708Булатово (Каменево), с. каз.при оз. Булатовом, в 1 в. от рч. Узаклы.33участк. кварт.125432475Церковь православная 1. Почтовая станция. Училище. Хлебный магазин. Волостное правление.
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Нижне-Каинская волость
1Село Булатоское57032165

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Куйбышевский район
80357Булатовосело55°31'77°49'N-43-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Куйбышевский муниципальный район, Сельское поселение Булатовский сельсовет
50630407101с Булатовосело
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