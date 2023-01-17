деревня Прорытицы, деревня Прорытицы, Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Прорытицы

Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
3439Прорытица, дер.при пруде.312113634Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Великолуцкий уезд, Бологовская волость
100. Прорытицы, село бывшее владельческое, дворов 15, жителей 75, волостное правление (уездный город в 30 верстах). В 3 верстах — церковь православная, торжок. В 5 верста Показать все
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