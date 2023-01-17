Столбово
Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Столбово, Константиновской волости, Гдовского уезда, И. Веселовым. 1893–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О выкупе участка земли крестьянками с. Столбово, Константиновской волости, Гдовского уезда, В. Афанасьевой и С. Петровой. 1893–1894 гг. // Центральный государственный ист Показать все
По жалобе крестьянина д. Столбово, Константиновской волости, Гдовского уезда, И. Веселова на постановление уездного съезда по делу о неправильном распределении земельных Показать все
О перечислении крестьянки д. Столбово, Константиновской волости, Гдовского уезда, Е. Арефьевой в крестьянки д. Межник. 1896 г. // Центральный государственный исторический Показать все
О перечислении крестьянина д. Столбова Константиновской волости Гдовского уезда Д. Смирнова в Финляндию. 1897 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По жалобе крестьянина д. Столбово Константиновской волости Гдовского уезда Е. Никифорова на незаконное взыскание с него денег. 1898 г. // Центральный государственный исто Показать все
О перечислении крестьянина д. Столбово Константиновской волости Гдовского уезда П. Николаева в д. Китково. 1898–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе крестьян Гдовского уезда Константиновской волости дер. Столбово за неправильное обложение земским сбором. 1902 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О перечислении крестьянина деревни Смолбово Константиновской волости Гдовского уезда с семейством в крестьяне того же уезда деревни Росталь. 1915–1916 гг. // Центральный Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
980Столбово, д. Павл. гор. пр.при оз. Долгом.5823145964Показать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Столбово д. 605 стан2972 участок39почтовое отделение Доложск.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32261Столбоводеревня58°56'28°37'O-35-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41642436346д Столбоводеревня