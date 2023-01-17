село Дубовые Махаринцы, село Дубовые Махаринцы, Бердичевский уезд, Киевская губерния (на 1886) — Familio

Дубовые Махаринцы

Бердичевский уезд, Киевская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Киевская губерния, Бердичевский уезд, Дубово-Махаринецкая волость
193. Дубовые Махаринцы, село бывшее владельческое, при речке Раставице, дворов 130, жителей 731, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, ш Показать все
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