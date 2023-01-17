село Новотроицкое, село Новотроицкое, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новотроицкое

Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Караякуповская волость
17Ново-Троицкое, с. при реч. Берсианбашке, прос. дор., церковь, церковно-приходская школа, 2 вод. мел., х.-з. маг.3782296118Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чишминский район
37100Новотроицкоесело54°28'00"55°32'00"N-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чишминский муниципальный район, Сельское поселение Новотроицкий сельсовет
80657450101с Новотроицкоесело
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