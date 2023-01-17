деревня Шатовщина, деревня Шатовщина, Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Шатовщина

Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отводе надельной земли крестьянам Захару Андрееву и Дмитрию Прокофьеву, с. Шатовщины Узьминской волости Гдовского у. 1908–1913 гг. // Центральный государственный истор Показать все
О разделе выселка из деревни Шатовщина Узьминской волости на два отдельные участка - домохозяевам Д. Прокофьеву и З. Андрееву. 1910–1916 гг. // Центральный государственны Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1619Шатовщина, д. каз.при колодце.823052425
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Узьминская волость
Шатовщина д.852 стан5415 участок51почтовое отделение Узьмино.
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