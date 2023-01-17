Шатовщина
Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Об отводе надельной земли крестьянам Захару Андрееву и Дмитрию Прокофьеву, с. Шатовщины Узьминской волости Гдовского у. 1908–1913 гг. // Центральный государственный истор Показать все
О разделе выселка из деревни Шатовщина Узьминской волости на два отдельные участка - домохозяевам Д. Прокофьеву и З. Андрееву. 1910–1916 гг. // Центральный государственны Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1619Шатовщина, д. каз.при колодце.823052425Показать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шатовщина д.852 стан5415 участок51почтовое отделение Узьмино.