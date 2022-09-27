деревня Ганежи, Осьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Ганежи

Осьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О земле крестьянина д. Ганежа Осьминской волости Гдовского уезда Д. С. Зайцева. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опис Показать все
Уставная грамота, выданная е. и. в. императрицы Марии Александровны крестьянам селения Гонежи Осьминской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1051Гонеж (Гонежи), д. удел.при колодце.864925167164

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Осьминская волость
123. Ганежа, деревня бывшая владельческая, дворов 29, жителей 164, часовня, кожевенный завод

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Осьминская волость
Гонеж д.935 стан11112 участок23почтовое отделение Осьмино.

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