деревня Винная Горка, деревня Винная Горка, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Винная Горка

Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Кушевская волость
Вшивая горкавысел.Верхне-Матигорскогопри р. Матигорке2117Верхне-Матигорскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
447737Винная Горкадеревня64°12'с.ш.41°38'в.д.Q-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, Матигорское сельское поселение
11656436121д Винная Горкадеревня
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