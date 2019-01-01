деревня Невлино, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Невлино

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Невлино, Лубинской волости, Лужского уезда, В. Матвеевой на земского начальника 6-го участка. 1891–1892 гг. // Центральный государственный историч Показать все
По жалобе крестьянки дер. Невлино Лубинской волости Лужского уезда Натальи Моисеевой на лишение ее земли обществом. 1900–1901 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
По жалобе крестьянина дер. Невлино Лубинской волости Лужского уезда С. Ефимова на сельского старосту. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
По жалобе крестьянки д. Невлино Лубинской волости Н. Моисеевой на постановление Лужского уездного съезда. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2426Невлино, д. вл.при колодцах.57581398103Часовня православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Невлино23Кн. Крапоткин9731

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лубинская волость
Невлипо д.1045 стан4836 участок40станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
312883Невлинодеревня58°11'00"30°08'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Дубровское сельское поселение
49638422281д Невлинодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.