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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Невлино, Лубинской волости, Лужского уезда, В. Матвеевой на земского начальника 6-го участка. 1891–1892 гг. // Центральный государственный историч Показать все
По жалобе крестьянки дер. Невлино Лубинской волости Лужского уезда Натальи Моисеевой на лишение ее земли обществом. 1900–1901 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
По жалобе крестьянина дер. Невлино Лубинской волости Лужского уезда С. Ефимова на сельского старосту. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
По жалобе крестьянки д. Невлино Лубинской волости Н. Моисеевой на постановление Лужского уездного съезда. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2426Невлино, д. вл.при колодцах.57581398103Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Невлино23Кн. Крапоткин9731
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Невлипо д.1045 стан4836 участок40станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312883Невлинодеревня58°11'00"30°08'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422281д Невлинодеревня