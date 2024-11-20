деревня Раковцы, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Раковцы

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Верхнянская волость
Раковцы 1-е, д., жит. 247 (128 м. 119 ж.), дес. 314, у. гор. 72 в., вол. пр. 1½ в., ст. кв. 13½ в., ст. ж. д. Ново-Друць 7 в.
Раковцы 2-е, д., жит. 189 (99 м. 90 ж.), дес. 193, у. гор. 72 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Ново-Друцк 7 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Уделовский сельсовет
д Раковцы34

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Уделовский сельсовет
д. Раковцы30

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