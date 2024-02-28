посёлок Старая Суртайка, посёлок Старая Суртайка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Старая Суртайка

Красногорский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Алтайского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Бийский округ
1323Старо-Суртайская, д. инор.при рч. Устьише.6565186566
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Бийский уезд, Быстрянская инородная управа
2Дер. Старо-Суртайская71858550

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Красногорский район
151489Старая Суртайкапосёлок52°14'85°53'N-45-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Красногорский муниципальный район, Сельское поселение Быстрянский сельсовет
1619407116п Старая Суртайка#Н/Д
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