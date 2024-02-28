хутор Гвоздиков, хутор Гвоздиков, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Гвоздиков

Вейделевский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Белгородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1215Гвоздиков, хут. каз.при вершине Гулвина яра.551936192221
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Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Малакеевская волость
Гвоздиков (Сорокин)8088хуторГвоздиковскаго50401

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Вейделевский район
133624Гвоздиковхутор50°22'38°41'M-37-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Вейделевский муниципальный район, Малакеевское сельское поселение
14625436121х Гвоздиковхутор
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