село Квемо Натанеби, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014) — Familio

Квемо Натанеби

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ქვემო ნატანები
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Махарадзевский район, Натанебский сельсовет
село Квемо-Натанеби2269769

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
გურია , ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ნატანების თემი
ქვემო ნატანებიKvemo NatanebiМужчин: 1500. Женщин: 1599. Всего: 3099.

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