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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьянина деревни Слободки Никольской волости Кадниковского уезда Хватова В. Ф. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1 Показать все
Дверь, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Стул, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 578. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6145Труфанова СлободкаНикольскоеСпасскийбывшие государственные658123332
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Слободка136084деревняРусские12344276
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Слободка (Труфановка,С.-хоз. артель) 4553деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 8 км. Летнее: 8 км.Зимнее: 109 км. Летнее: 109 км.1312
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
244143Слободкадеревня59°57'с.ш.41°07'в.д.O-37-011