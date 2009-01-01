деревня Корнилки, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Корнилки

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Докудовская волость
Корнилки, з., (Рымкевича), жит. — (— м. — ж.), дес. 9, у. гор. 20 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Неман 26 в.
Корнилки, д., жит. 110 (55 м. 55 ж.), дес. 131, у. гор. 20 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Лида 19 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Докудовский сельсовет
д Корнилки8

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Третьяковский сельсовет
д. Корнилки15

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