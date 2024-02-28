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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1912 г. По прошению сына отставного солдата Николая Клещенка об отдаче ему в пользование запасного солдатского участка при дере Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
261. Денисовичи, село бывшее владельческое, при реке Пансковке, дворов 62, жителей 556, церковь православная
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Денисовичи, деревня9571374130559Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Новые Денисовичи212
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Новые Денисовичи106