деревня Новые Денисовичи, деревня Новые Денисовичи, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Новые Денисовичи

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Земский отдел Министерства внутренних дел. 1912 г. По прошению сына отставного солдата Николая Клещенка об отдаче ему в пользование запасного солдатского участка при дере Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Ухвальская волость
261. Денисовичи, село бывшее владельческое, при реке Пансковке, дворов 62, жителей 556, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Ухвальская волость
Денисовичи, деревня9571374130559
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Денисовичский сельсовет
д Новые Денисовичи212

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Ухвальский сельсовет
д. Новые Денисовичи106
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