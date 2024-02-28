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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
757Льгов, с. вл.при р. Вытебети.4517169742846Церковь православная 1. Мельница. Маслобоень 9.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
172. Льгов, село бывшее владельческое, при речке Вытебети, дворов 208, жителей 1419, церковь православная, торжок в Троицын д.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Льгово (село)11Ольгино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64331Льговсело53°17'с.ш.35°25'в.д.N-36-107
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54657419106с Льговсело