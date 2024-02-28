деревня Елизарово, деревня Елизарово, Вертлинская волость, Клинский уезд (на 1913) — Familio

Елизарово

Вертлинская волость, Клинский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3314Елизарово, д. вл.при колодцах.122582223
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Клинский уезд, Сергиевская волость
676. Елизарово, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 61, зеркальн. зав.

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Вертлинская волость
Дер. Елизарово30101211
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