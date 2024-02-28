колония Кадлубица, колония Кадлубица, Васильковский уезд, Киевская губерния (на 1886) — Familio

Кадлубица

Васильковский уезд, Киевская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Веприковская волость
326. Кадлубица, колония евреев земледельцев, дворов 29, жителей 764, молитвенный дом, питейный дом лвк.
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