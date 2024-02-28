деревня Фатьяновка, деревня Фатьяновка, Дмитриевская волость, Фатежский уезд (на 1892) — Familio

Фатьяновка

Дмитриевская волость, Фатежский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Фатежский уезд
2905Фатьяновка, д. каз. и вл.при рч. Холче.14738230270
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Фатежский уезд, Дмитриевская волость
1197. Фатьяновка, деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Холче, дворов 77, жителей 506

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Фатежский уезд, Дмитриевская волость
Фатьяновка дер. 13126133Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 4.
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