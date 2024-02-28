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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
2Анисимовская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Анисимовского354014113827910052земледелиерыболовство, лесные заработки—река Аньга.Часовня, хлебо-запасный магазин, 3 мельница, мелочная лавка, маслодельный завод
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Анисимовская Малая 296деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 59 км. Летнее: 91 км.Зимнее: 204 км. Летнее: 236 км.4544
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273217Анисимовскаядеревня60°24'с.ш.39°15'в.д.P-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618404111д Анисимовскаядеревня