деревня Кашина, Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Кашина

Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Кашино Доможировской волости Новоладожского уезда И. Яковлева в д. Сязнега Николаевщинской волости. 1899 г. // Центральный государственный и Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянину деревни Кашино Доможировской волости. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3162Кашина, д. вл.при р. Кумбите.58692515

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Доможировская волость
Кашино Еврейновой д.593 стан4114 участок4почтовая станция Пашский Перевоз.
Кашино Мордвинова д.593 стан4114 участок4почтовая станция Пашский Перевоз.

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