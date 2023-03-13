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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Кашино Доможировской волости Новоладожского уезда И. Яковлева в д. Сязнега Николаевщинской волости. 1899 г. // Центральный государственный и Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянину деревни Кашино Доможировской волости. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3162Кашина, д. вл.при р. Кумбите.58692515
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Кашино Еврейновой д.593 стан4114 участок4почтовая станция Пашский Перевоз.
Кашино Мордвинова д.593 стан4114 участок4почтовая станция Пашский Перевоз.