село Становое, село Становое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Становое

Мамлютский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Петропавловский уезд, Вознесенский станичный юрт
133Становской посел.Всех дворов: 126. 792Лошадей: 150. Рогатого скота: 100. Овец: 94. Коз: 6.
Петропавловский уезд, Становская киргизская волость
17786. Становская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 9. Кибиток: 1582. 8186Лошадей: 8900. Рогатого скота: 4326. Овец: 9219. Коз: 997.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Воскресеновский сельский округ
село СтановоеСтановое а.595235400
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