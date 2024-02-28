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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
849Бахтыгиреева (Бактгиреева, Мансурова), д. башк.при рч. Уртазыме.2156281282264Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
407. Бахтыгиреева (Мансурова), деревня бывшая государственная, при речке Уртазыме, дворов 53, жителей 344, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524950Бахтигарееводеревня52°32'00"58°29'00"N-40-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Баймакский муниципальный район, Сельское поселение Ишмухаметовский сельсовет
80606425111д Бахтигарееводеревня