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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
332. Ивулова, деревня бывшая государственная, при озере Ивулове, дворов 6, жителей 38, волостное правление (уездный город в 10 верстах). В 7 верстах — Бурзово, полуст. ж. Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
33ИвгалововыселокИвгулово, озероРежицкого, римско-католическогоМакашанскому сельскому обществу1
Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года
NosaukumsKodsVeidsStatus
Iugulova100202756ciemsEKS