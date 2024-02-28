деревня Иугулова, деревня Иугулова, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Иугулова

Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Режицкий уезд, Макашанская волость
332. Ивулова, деревня бывшая государственная, при озере Ивулове, дворов 6, жителей 38, волостное правление (уездный город в 10 верстах). В 7 верстах — Бурзово, полуст. ж. Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Макашанская волость
33ИвгалововыселокИвгулово, озероРежицкого, римско-католическогоМакашанскому сельскому обществу1

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts
Iugulova100202756ciemsEKS
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