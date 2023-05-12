деревня Заречье, Хваловская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Заречье

Хваловская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О приведении в порядок проселочной дороги от им. Заречие Хваловской волости Новоладожского уезда до дер. Воскресенской Новгородской губ. 1905 г. // Центральный государств Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2921Заречье, д. вл.при р. Кусяге.564572319

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Хваловская волость
Заречье мс.485 стан30153 участок30станция Колчаново.
Заречье Погорелец д.485 стан30153 участок30станция Колчаново.
Заречье Сахарова д.485 стан30153 участок30станция Колчаново.

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