деревня Чистый Дор, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Чистый Дор

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Чистодорской церкви. Список архивных дел Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Прилуцкая волость
605. Чистый Дор, село бывшее владельческое, дворов 19, жителей 120, церковь православная

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Прилуцкая волость
78Чистый Дор (дер.)1-го стана, 4-го зем. уч.Чистодорского3266109952045012см.земледелиерека Пидьма.Часовня, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, смежна с Чисто-Дорским Никольским пог.
79Чисто-Дорский Никольский погост (пог.)1-го стана, 4-го зем. уч.Церков. земля33115012+стрж.река Пидьма.Церковь, церковно-приходская школа, смежен с деревней Чистый Дор.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
34795Чистый Дордеревня60°10'с.ш.38°22'в.д.P-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Ферапонтовское сельское поселение
19628480515д Чистый Дордеревня

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