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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Чистодорской церкви. Список архивных дел Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
605. Чистый Дор, село бывшее владельческое, дворов 19, жителей 120, церковь православная
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
78Чистый Дор (дер.)1-го стана, 4-го зем. уч.Чистодорского3266109952045012см.земледелие——река Пидьма.Часовня, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, смежна с Чисто-Дорским Никольским пог.
79Чисто-Дорский Никольский погост (пог.)1-го стана, 4-го зем. уч.Церков. земля331—15012+стрж.——река Пидьма.Церковь, церковно-приходская школа, смежен с деревней Чистый Дор.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34795Чистый Дордеревня60°10'с.ш.38°22'в.д.P-37-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628480515д Чистый Дордеревня