деревня Верх-Подъемная, деревня Верх-Подъемная, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Верх-Подъемная

Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Еловская волость
1524Верхне-Подъемская, д. (п. уч. Верхне-Подъемский, 115 дол.), на рч. Верхне-Подъемной3011211814

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Большемуртинский район
165006Верх-Подъемнаядеревня56°47'93°07'O-46-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Большемуртинский муниципальный район, Сельское поселение Бартатский сельсовет
4610404106д Верх-Подъемная#Н/Д
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