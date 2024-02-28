деревня Нижняя Пельшма, деревня Нижняя Пельшма, Пятовская волость, Тотемский уезд (на 1914) — Familio

Нижняя Пельшма

Пятовская волость, Тотемский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Дело об учреждении опеки над личностями малолетних детей после умершей крестьянки Вологодской губернии Тотемского уезда Пятовской волости деревни Пельшмы Анны Ивановны Ол Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9311Пельшма, д. каз.при рч. Старой Тотьме.4626154140
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Пятовская волость
3837ПельшмаМедведевское.Воскресенский-Старототемскийбывшие государственные4243319395
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