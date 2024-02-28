деревня Большие Печерки, деревня Большие Печерки, Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Большие Печерки

Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
210Пичерки, сц. вл.при рч. Каргалке.1002552227232
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Самарский уезд
Д. Пичерка24М. Ст. Воейкова205852

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сергиевский район
57766Большие Пичеркидеревня53°52'с.ш.50°45'в.д.N-39-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сергиевский муниципальный район, Сельское поселение Елшанка
36638408111д Большие Печеркидеревня
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