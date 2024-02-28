хутор Шепелевка, хутор Шепелевка, Яковлевский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Шепелевка

Яковлевский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Белгородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1588Шенелевка, хут. вл.при рч. Пене.3217102932
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Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Обоянский уезд, Краснянская волость
Шепелевка дер.3610097Земского начальника: 3. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 9.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Яковлевский район
133445Шепелевкахутор50°52'36°12'M-37-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Яковлевский
14755000516х Шепелевкахутор
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