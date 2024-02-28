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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1709Тохтала Чувашская Старая, д. каз.при рч. Тохталке.327116338365Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
883. Ст. Чувашская Тохтала, деревня бывшая государственная, при речке Тохталке, дворов 126, жителей 696
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Тохтала Старая, Гусихинскойчуваши и русские1170Показать скан
с. Чувашская Тохтала Старая, Гусихинскойсм. Тохтала Старая.Показать скан
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Старая ТахталаСтарая ТахталаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190293Старая Тахталасело54°54'49°40'N-39-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Алькеевский муниципальный район, Старосалмановское сельское поселение
92607460111с Старая Тахталасело