село Старая Тахтала, село Старая Тахтала, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старая Тахтала

Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1709Тохтала Чувашская Старая, д. каз.при рч. Тохталке.327116338365
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Гусихинская волость
883. Ст. Чувашская Тохтала, деревня бывшая государственная, при речке Тохталке, дворов 126, жителей 696

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Гусихинская волость
с. Тохтала Старая, Гусихинскойчуваши и русские1170
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с. Чувашская Тохтала Старая, Гусихинскойсм. Тохтала Старая.
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Старая ТахталаСтарая ТахталаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Алькеевский район
190293Старая Тахталасело54°54'49°40'N-39-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Алькеевский муниципальный район, Старосалмановское сельское поселение
92607460111с Старая Тахталасело
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