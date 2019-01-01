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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина д. Яскино Хреновской волости Евгения Васильева об утверждении его в правах наследства на имущество, оставшееся после отца. 1872–1873 гг. // Г Показать все
Дело о назначении в женский монастырь для заключения 13-летней крестьянской девочки Вологодского уездв, Хреновской волости, деревни Яскина - Марии Тихомировой за убийство Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 425. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Димитриевской Широгорской церкви. Список архивных дел Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Димитриевской Широгорской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1519Яскино, д. разновед.близь р. Тошны.2924113935
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7861Яскино (Ескино)Харитоновск.Широгорскийбывшие помещичьи302173745
79—Яскино (Ескино)Харитоновск.Широгорскийвольные хлебопашцы3026139
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Яскино3068349деревняРусские254955104
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Яскино 1487деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.2525
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247035Яскинодеревня59°10'с.ш.39°22'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620488711д Яскинодеревня