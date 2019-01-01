деревня Яскино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Яскино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина д. Яскино Хреновской волости Евгения Васильева об утверждении его в правах наследства на имущество, оставшееся после отца. 1872–1873 гг. // Г Показать все
Дело о назначении в женский монастырь для заключения 13-летней крестьянской девочки Вологодского уездв, Хреновской волости, деревни Яскина - Марии Тихомировой за убийство Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 425. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Димитриевской Широгорской церкви. Список архивных дел Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Димитриевской Широгорской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1519Яскино, д. разновед.близь р. Тошны.2924113935

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Хреновская волость
7861Яскино (Ескино)Харитоновск.Широгорскийбывшие помещичьи302173745
79Яскино (Ескино)Харитоновск.Широгорскийвольные хлебопашцы3026139

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Тошне-Емская волость
Яскино3068349деревняРусские254955104

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Хреновский сельсовет
Яскино 1487деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.2525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247035Яскинодеревня59°10'с.ш.39°22'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19620488711д Яскинодеревня

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